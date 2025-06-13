Eğirdir'de Fuar Hazırlığında Düşen Yaşlı Adam Hastaneye Kaldırıldı

Eğirdir ilçesinde fuar için stant kurmaya hazırlanan yaşlı adam, dengesini kaybederek kayalıklara yuvarlandı. Yaralı, çevredekilerin de yardımıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otogar arkasındaki fuar alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fuarda oyuncak satışı yaptığı öğrenilen yaşlı adam, stant hazırlığı yaptığı sırada dengesini kaybederek Eğirdir Gölü kıyısında bulunan kayalık alana yuvarlandı. İsminin Yusuf Uysal olduğu öğrenilen adamın yere düşerek yaralandığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, vatandaşların da yardımıyla kayalıklara inerek Uysal'a ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, sedyeyle taşındıktan sonra ambulansla Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA