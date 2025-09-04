Eflani'de Trafik Kazası: 3 Ölü, 5 Yaralı
Karabük'ün Eflani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpışarak alev aldı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Karabük'ün Eflani ilçesinde kafa kafaya çarpışan iki otomobil alev aldı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Eflani-Daday karayolu Karlı köyü mevkiinde meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada araçlar alev aldı. Araç içerisinde sıkışan 3 kişi yanarak feci şekilde can verirken, 5 kişinin de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Daday Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyie karayolu çift taraflı olarak ulaşıma kapandı. - KARABÜK