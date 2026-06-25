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Taksi ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Taksi ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
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Karabük'ün Eflani ilçesinde taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Eflani-Pınarbaşı kara yolunda meydana geldi. Ali Y. idaresindeki 78 T 7507 plakalı otomobil, İsmail K. idaresindeki 34 ZR 8299 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte takside yolcu olarak bulunan Ahmet B. ve Emine B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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