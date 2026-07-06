Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yedieylül Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ARE 876 plakalı motosiklet ile 09 ABU 972 plakalı kamyonet 1017 Sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki bir kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı