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Efeler'de Yasa Dışı Kenevir Operasyonu: 2 Gözaltı

Efeler'de Yasa Dışı Kenevir Operasyonu: 2 Gözaltı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı kenevir ekimi yapan H.Ç. ve M.Ç. isimli iki şüpheli yakalandı. İkamette yapılan aramada 11 kök kenevir bitkisi, 10 gram kubar esrar ve 50 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi yapan iki şüpheli şahıs yakalanırken, evde yapılan aramada 11 kök kenevir bitkisi, ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında H. Ç. (67) ve M. Ç. (22) isimli şahısların ikametinde arama gerçekleştirildi. Aramada, çapası ve sulaması yapılan vaziyette 10 kök kenevir bitkisi, kurumaya bırakılmış 1 kök kenevir bitkisi, 10 gram kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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