Balıkesir'de jandarma, sessiz aparatlı hırsızları kıskıvrak yakaladı

Balıkesir'de jandarma, sessiz aparatlı hırsızları kıskıvrak yakaladı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, zeytinlikte gerçekleşen hırsızlık olayı Jandarma Suç Araştırma Timi'nin çalışmalarıyla çözüldü. Hırsızların zeytinleri sessizce toplamak için kullandıkları yöntem ortaya çıkarıldı. İki şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 100 dönümden fazla zeytinlikte gerçekleşen hırsızlık olayı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin titiz çalışmalarıyla çözüldü. Hırsızların, zeytinlerin sessizce toplanabilmesi için sırıkların uçlarına plastik aparat taktığı, böylece zeytinlerin düşerken ses çıkarmasının önlendiği belirlendi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, güvenlik kameralarını ve izlerini büyük titizlikle inceleyerek, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Kıskıvrak yakalanan 2 kişi gözaltına alındı ve Edremit Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüpheli de tutuklandı. Zeytin üreticileri, hasat dönemlerinde jandarma denetimlerinin sıklaşmasından çok memnun olduklarını ifade ettiler. - BALIKESİR

