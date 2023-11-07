Edremit'te Zeytin Hırsızlığı Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri, Güre ve Kadıköy mahallelerinde devriye sırasında zeytin hırsızlığı yapan şüphelileri suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden 260 kilogram çalıntı zeytin ele geçirildi. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma ve Güre Mahallesi'ndeki Jandarma Karakol komutanlıklarına bağlı ekipler, Güre ve Kadıköy mahalleleri kırsalında devriye sırasında 3 kişiyi zeytin çalarken suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 260 kilogram çalıntı zeytin ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar Z.K, Ç.K. ve S.Ö.A, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Ele geçirilen zeytinler ise sahiplerine teslim edildi.