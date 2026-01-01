Haberler

Edremit polisi yılbaşında kuş uçurtmadı

Güncelleme:
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yılbaşı gecesi gerçekleştirilen geniş çaplı güvenlik denetimlerinde, 403 personel görev aldı. 934 şahıs sorgulandı, 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi ve kurallara uymayan 28 sürücüye ceza kesildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı gecesi gerçekleştirilen denetimlerin bilançosu açıklandı. 403 personelin katıldığı huzur uygulamasında kuş uçurtulmadı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamında girmesini sağlamak amacıyla ilçe genelinde geniş çaplı uygulama gerçekleştirdi. Park, bahçe, meydan ve suç işlenme potansiyeli yüksek mahallelerde yapılan denetimlerde; 34 ekip, 2 tim Çevik Kuvvet ve 49 Çarşı ve Mahalle Bekçisi (ÇMB) olmak üzere toplam 403 personel görev aldı.

Yapılan uygulamalarda 934 şahıs GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusundan geçirilirken, 2 yoklama kaçağı şahıs hakkında tutanak tanzim edildi. Aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Ekipler ayrıca 33 umuma açık iş yerini denetledi, bu denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Trafik yönünden yapılan denetimlerde ise 162 araç kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 28 sürücüye toplam 147 bin 466 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 4 sürücünün alkollü, 1 sürücünün ise ehliyetsiz araç kullandığı belirlenirken, 1 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
