Edremit'te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi E-87 Karayolu Edremit-Çanakkale istikameti Öğretmenevi mevkisinde, E.D. (20) idaresindeki 12 AAF 1053 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Filibeli'ye (68) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Filibeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazaya karışan sürücü E. D.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı