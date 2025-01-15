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Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Edremit ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen M.A. isimli şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı. Yapılan aramada 2 kilo 242 gram esrar ve diğer uyuşturucular ele geçirildi.

Edremit'te uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

BALIKESİR - Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen M.A. isimli şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, teknik ve istihbari çalışmalar sonucunda, şüphelinin Tekirdağ'dan Edremit'e yolcu otobüsüyle uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, yolcu otobüsünde M.A. gözaltına alındı ve yapılan aramada 2 kilo 242 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 12 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS - 3.Sayfa
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