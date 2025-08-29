Edremit'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Güncelleme:
Van'ın Edremit ilçesinde otomobilin takla atması sonucu bir kişi yaralandı. Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı ve hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Edremit ilçesinde meydana geldi. M.G. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
