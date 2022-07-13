Edremit'te trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

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Edremit'te trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edremit'te trafik kazası: 1 yaralı

Van'ın Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Van'ın Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Edremit sahil yolunda meydana geldi. İ.D. yönetimindeki 65 NY 502 plakalı Opel Corsa marka otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıktı. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Edremit Corsa Opel Van 3. Sayfa Haberler

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