Edremit'te Tek Taraflı Trafik Kazası: İki Yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde yer alan akıllı kavşakta meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücülüğünü U.D.K.'nin yaptığı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak tek taraflı trafik kazasına karıştı. Araçta bulunan yolcu H.Ç. ile birlikte sürücü U.D.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrası araçta sıkışma yaşanmazken, Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alarak olay yerinde müdahalede bulundu. Kaza yeri daha sonra polis ekiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR