Edremit'te Sıkışan Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Edremit'te Sıkışan Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir inşaat yıkım alanında sıkışan yavru kedi, duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kedinin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan bir inşaat yıkım alanında sıkışan yavru kedi, duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi Gençlik Caddesi'nde çevreden gelen miyavlama seslerini fark eden vatandaşlar, inşaat alanında yapılan incelemede yavru bir kedinin beton yığınları arasında sıkıştığını tespit etti. Duruma kayıtsız kalmayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine bilgi vererek sıkışan kediyi dikkatlice bulunduğu yerden çıkararak güvenli alana aldı. Kurtarılan yavru kediye su ve yiyecek verildiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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