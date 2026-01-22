Haberler

Van'da seyir halindeki tırın lastikleri yandı

Van'ın Edremit ilçesinde seyir halindeki bir tırın lastikleri, balataların aşırı ısınması nedeniyle yandı. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Van'ın Edremit ilçesinde seyir halindeki tırın yanan lastikleri itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Edremit Su Sporları binası yanında meydana geldi. Seyir halindeki bir tırın balatalarının aşırı ısınması sonucu lastikler alev aldı. Durumu fark eden sürücü tırı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yanan lastikleri söndürdü. - VAN

