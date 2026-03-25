Edremit'te botta mahsur kalan şahıs kurtarıldı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde lastik botun pervanesine halat dolanması sonucu denizde mahsur kalan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı ve güvenli bir şekilde sahile ulaştırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit açıklarında içerisinde 1 kişinin bulunduğu fiber karinalı lastik botun pervanesine halat dolanması sonucu bot sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına ait KB-45 botu sevk edildi. Ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucu mahsur kalan kişi, Sahil Güvenlik botu refakatinde botu ile birlikte Akçay Sahil Güvenlik İskelesi'ne ulaştırıldı. - BALIKESİR