Edremit'te İnşaat Alanında Düşen Kadın Kurtarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir inşaat alanında düşerek yaralanan 35 yaşındaki kadın, itfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Kadının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Camivasat Mahallesi 5040 Sokak'ta bulunan bir inşaat alanından yükselen "imdat" çığlığı ekipleri harekete geçirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri inşaatın zemin katındaki merdiven boşluğunda 3 metre derinlikte düşmüş halde bir kadını buldu. İtfaiye ekiplerinin merdivenle inerek bulunduğu yerden çıkarılan 35 yaşındaki A.Ç., ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından müşahede altına alınan A.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hastanede yapılan görüşmede kadının alkollü olduğunu ve karanlıkta merdiven boşluğunu göremeyerek düştüğünü söylediği bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
