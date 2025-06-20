Edremit'te İmamoğlu'nun Babasına Ait Araziye Jandarma Operasyonu
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Ekrem İmamoğlu'nun babasına ait olduğu iddia edilen bir arazide jandarma ekipleri akşam saatlerinde arama yaptı. Güre Mahallesi'ndeki arama bölgesinde güvenlik önlemleri alındı ve bir iş makinesi görüntülendi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Ekrem İmamoğlu'nun babasına ait olduğu öne sürülen bir arazide jandarma ekipleri tarafından akşam saatlerinde arama yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Güre Mahallesi'nde belirtilen arazide yaklaşık 2 saat süren detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Arama bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alınırken bir iş makinesi de bölgede görüntülendi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa