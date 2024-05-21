Edremit'te bir kişi sayada ölü bulundu
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Hamidiye Mahallesi'nde bir kişi hayvan sayasında ölü bulundu. 33 yaşındaki Sezgin Savaş'ın cansız bedeni, ayaktan 2 el ateş edilmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi hayvan sayasında ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, olay, Hamidiye Mahallesi Şehit Hayrettin Karabıyık Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde 33 yaşındaki Sezgin Savaş'ın cansız bedenini görenler durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede kişiye ayaktan 2 el ateş edilmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak polis geniş çaplı araştırma başlattı. - BALIKESİR