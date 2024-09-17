Üye Girişi
Haberler

Edremit'te Beton Pompasına Sıkışan İşçi Kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Edremit ilçesinde, beton pompasına ayağı sıkışan işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Edremit ilçesinde ayağı beton pompasına sıkışan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgilere göre olay, öğle saatlerinde ilçedeki Memur-Sen TOKİ Konutları yakınında meydana geldi. Burhan Arslan isimli şahıs, çalıştığı esnada bilinmeyen bir sebepten dolayı beton pompasının beton girişine ayağı sıkıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Edremit van

Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış

Narin'in ölüm nedeni kesinleşti

 Soruşturmada önemli gelişme! Yenge Hediye Güran'ın cinayete iştirakten tutuklanması istendi

Yenge Hediye Güran'ın cinayete iştirakten tutuklanması istendi

 İstanbul'da AVM'de intihar! 2. kattan kendini boşluğa bıraktı

İstanbul'da AVM'de intihar! Herkesin gözü önünde kendini boşluğa bıraktı
MHP'den 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

MHP'den Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe- Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı mı? FB-GS maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? DERBİ MAÇ BİLETİ! 17 Eylül güncel döviz kuru! Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar, kaç TL? Ehliyet yenileme ücreti 2024 ne kadar? Ehliyet yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman? AVM'de intihar! Olay ne zaman, nerede oldu? (OLAY ANI VİDEO) Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme nereden, nasıl yapılır? 2024 son Ehliyet değiştirme tarihi! Kanlı ay tutulmasında ne olur? Ay tutulmasının burçlara etkileri nelerdir? 150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir? Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir? Pedagojik formasyon nedir? Formasyon nasıl alınır, kimler alabilir? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ: ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! Az önce deprem mi oldu? 17 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 2024-KPSS DHBT sınav giriş belgesi! KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta?
title