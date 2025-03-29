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Edremit'te Bayram Trafiğinde Yoğunluk Artıyor

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Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Balıkesir'in Edremit ilçesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İda Park Kavşağı'nda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik ekipleri yoğunluğu azaltmak için görev yapıyor. Sürücüler alternatif güzergahları kullanmaya yönlendiriliyor.

Edremit'te bayram trafiği böyle görüntülendi

BALIKESİR - Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle Balıkesir'in Edremit ilçesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle İzmir-Çanakkale Karayolu üzerinde bulunan İda Park Kavşağı'nda zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, yoğunluğu azaltmak ve akışı sağlamak için aralıksız görev yapıyor. Geçmiş yıllara oranla yoğunluğun bir miktar azaldığı gözlemlenirken, sürücüler alternatif güzergahları kullanmaya yönlendiriliyor.

Bölgedeki trafik yoğunluğu dron ile görüntülendi. Görüntülerde araç trafiğinin özellikle kavşak noktalarında sıkıştığı ve zaman zaman durma noktasına geldiği görülüyor.

Yetkililer, bayram tatili süresince sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS - 3.Sayfa
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