Edremit'te 2. kat balkonundan düşen çocuk hastanede tedavi altına alındı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde apartmanın ikinci katından düşen 1,5 yaşındaki Kağan bebek hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün gece Tuzcumurat Mahallesi 237. Sokak'ta meydana geldi.

Anne A.D.'nin mutfakta olduğu sırada, yanında olmadığını fark edip baktığı sırada dışarıdan gürültü duydu. 1,5 yaşındaki oğlu Kağan Efe D. oyun oynarken balkon kısmında bulunan boş yoğurt kabının üzerine çıkıp 2. kattan toprak zemine düştü. Acil olarak Edremit Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Kağan bebeğin tedavi altına alındığı, hayati tehlikesinin ise bulunmadığı öğrenildi.