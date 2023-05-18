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Edremit'te 2. kat balkonundan düşen çocuk hastanede tedavi altına alındı

3. Sayfa Haberleri

Edremit'te 2. kat balkonundan düşen çocuk hastanede tedavi altına alındı Balıkesir'in Edremit ilçesinde apartmanın ikinci katından düşen 1,5 yaşındaki Kağan bebek hastanede tedavi altına alındı.

Edremit'te 2. kat balkonundan düşen çocuk hastanede tedavi altına alındı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde apartmanın ikinci katından düşen 1,5 yaşındaki Kağan bebek hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün gece Tuzcumurat Mahallesi 237. Sokak'ta meydana geldi.

Anne A.D.'nin mutfakta olduğu sırada, yanında olmadığını fark edip baktığı sırada dışarıdan gürültü duydu. 1,5 yaşındaki oğlu Kağan Efe D. oyun oynarken balkon kısmında bulunan boş yoğurt kabının üzerine çıkıp 2. kattan toprak zemine düştü. Acil olarak Edremit Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Kağan bebeğin tedavi altına alındığı, hayati tehlikesinin ise bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Terzioğlu - 3. Sayfa

Balıkesir Edremit 3. Sayfa Haberler

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