Haberler

Edremit'te 1 organizatör tutuklandı, 31 düzensiz göçmen yakalandı

Edremit'te 1 organizatör tutuklandı, 31 düzensiz göçmen yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda 31 düzensiz göçmen yakalanırken 1 organizatör tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda 31 düzensiz göçmen yakalanırken 1 organizatör tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Edremit ilçesi İskele Mahallesi'ndeki teknik ve fiziki takip neticesinde, kaçış hazırlığındaki bir grubu tespit etti. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 Sierra Leone, 4 Etiyopya, 2 Sudan ve 1 Liberya uyruklu olmak üzere toplam 31 düzensiz göçmen kıskıvrak yakalandı. Düzensiz göçmenleri bölgeye getirdiği belirlenen N.H. isimli organizatör şahıs da gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen N.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Burhaniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Operasyonda 1 kamyonet, 1 şişme bot, 1 bot motoru, 4 adet bot şişirme pompası ve 50 litre yakıt ele geçirildi. Ele geçirilen ekipmanlar muhafaza altına alınırken, yakalanan 31 düzensiz göçmen adli ve idari işlemlerinin ardından Bandırma Geri Gönderme Merkezi'ne (GÖKSEM) sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Devlet Bahçeli'den Öcalan için statü önerisi

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Öcalan için statü önerisi

Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni teklif TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde birden
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spor salonunda skandal görüntü! Kadınları gizlice kayda aldı

Spor salonunda skandal görüntü
İkinci el araç alacaklar dikkat! Ekspertiz raporlarında yeni dönem başlıyor

İkinci el araç alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor
Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok

Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok
Gittiğine bin pişman oldu! Fener'den kovulan Mourinho'ya büyük şok

Fener'den kovulan Mourinho'ya hayatının şoku

Spor salonunda skandal görüntü! Kadınları gizlice kayda aldı

Spor salonunda skandal görüntü
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

Korkulan oldu! ABD'den misilleme geldi, çok sayıda ölü var
Okan Buruk artık istemiyor! İşte Kaan Ayhan'ın yeni takımı

Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Bir ismin daha kalemini kırdı