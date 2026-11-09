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Edirne Uzunköprü'de askeri yasaklı bölgeye giren 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Meriç Nehri üzerinden yurtdışına kaçmak isterken askeri yasaklı bölgeye girdikleri belirlenen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Meriç Nehri üzerinden yurtdışına kaçmak isterken askeri yasaklı bölgeye girdikleri belirlenen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak çıkarılan şüpheliler, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, E.B., M.E., K.B. ve bir diğer şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, S.A.'nın serbest bırakılmasına hükmetti.

Tutuklanan 4 şüpheli, Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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