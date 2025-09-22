Edirne'nin Yeni Emniyet Müdürü Göreve Başladı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Muhittin Ayhan, düzenlenen törenin ardından görevine başladı ve personel tarafından karşılandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa