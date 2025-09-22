Haberler

Edirne'nin Yeni Emniyet Müdürü Göreve Başladı

Edirne'nin Yeni Emniyet Müdürü Göreve Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Muhittin Ayhan, düzenlenen törenin ardından görevine başladı ve personel tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Muhittin Ayhan, düzenlenen törenin ardından görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Edirne İl Emniyet Müdürü olarak atanan Muhittin Ayhan, bugün düzenlenen törenle görevine başladı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen karşılama töreninde, yeni Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan personel tarafından karşılandı. Ayhan, görevi devralarak resmi olarak çalışmalarına başladı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kolombiya'da maden göçüğünde 7 madencinin cansız bedeni bulundu

Maden göçüğünde 7 madencinin cansız bedeni bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gram altın 5000 TL'yi aşarak rekor kırdı

Gram altın rekor kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.