Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma devriyesinde 9 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma devriyesinde 9 düzensiz göçmen yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Çakmak köyünde 28 Ekim'de saat 20.10 sıralarında jandarma devriyesinde 9 düzensiz göçmen yakalandı. Uyrukları belirlenen göçmenlerin işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri, devriye görevi sırasında 9 düzensiz göçmen yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, 28 Ekim'de saat 20.10 sıralarında Uzunköprü ilçesine bağlı Çakmak köyü mülki sınırları içerisinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği devriye sırasında 9 düzensiz göçmen tespit edildi. Yakalanan kişilerin 5'inin Mısır, 1'inin Sudan, 1'inin Eritre ve 2'sinin Cezayir uyruklu olduğu belirlendi. Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı