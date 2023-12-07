Edirne'nin Havsa ilçesinde hapis cezası bulunan zanlı JASAT ekipleri tarafından yakalandı

Edirne'nin Havsa ilçesinde aranan bir zanlı, JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının 13 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunuyor.

Edirne'nin Havsa ilçesinde 13 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan zanlı JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) dedektifleri tarafından Havsa ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik araştırma yapıldı. Yapılan takip sonucu işlemiş olduğu suçlardan dolayı 13 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 zanlı yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - EDİRNE