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Edirne Lalapaşa'da yangın büyümeden söndürüldü, kaplumbağalar da etkilendi

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Edirne Lalapaşa'da yangın büyümeden söndürüldü, kaplumbağalar da etkilendi
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hanlıyenice köyünde ağaçlık ve anızlık bölgede çıkan yangın, ekipler ve köylülerin traktörlü müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangından kaplumbağalar ve yabani hayvanlar etkilendi; çıkış nedeni araştırılıyor.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde ağaçlık ve anızlık bölgede çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, alevlerden kaplumbağalar ve yabani hayvanlar da etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Lalapaşa ilçesine bağlı Hanlıyenice köyünde ağaçlık ve anızlık bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının yayılmasını önlemek için köylüler de traktörleriyle söndürme çalışmalarına katılarak, ekiplere destek verdi. Ekiplerin ve köylülerin müdahalesiyle yangın, çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Kaplumbağalar ve yabani hayvanların da yangından etkilendiği öğrenildi.

Traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlar, benzer olayların yaşanmaması için herkesin daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, özellikle anız yakılması ve yangına neden olabilecek davranışlar konusunda duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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