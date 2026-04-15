Edirne-Kırklareli yolunda seyir halindeki iş makinesi alevlere teslim oldu

Edirne-Kırklareli karayolunda seyir halindeki bir iş makinesi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, Edirne-Kırklareli yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki iş makinesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında iş makinesi tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

