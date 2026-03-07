Haberler

Türkiye'ye sokulmak istenen 45 kilo 760 gram esra sınırda yakalandı

Güncelleme:
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir otomobilde yapılan aramada, gizlenmiş 107 paket esrar bulundu. Sırbistan'dan Türkiye'ye gelen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısına gelmeye çalışan bir otomobilin arka tampon boşluğuna gizlenen esrar sınır memurları ve sınır polisi tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda, ele geçirildi.

Sırbistan'dan otomobil ile Türkiye'ye gelmekte olan hem Arnavut hem de Sırp vatandaşlığı bulunan sürücü, Kapıkule karşısındaki Bulgaristan gümrüğünde durdurularak risk analizinin ardından araç detaylı gümrük kontrolüne yönlendirildi. Gümrük memurları ve sınır polisi ekiplerinin yanı sıra Pirin isimli narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı aramada, otomobilin taban kısmı ve tamponlarında fabrika boşluklarına gizlenmiş paketler bulundu.

107 paket esrar

Yapılan incelemede gizli bölmelerde toplam 107 paket kuru yeşil bitki maddesi tespit edildi. Olay yerinde yapılan hızlı uyuşturucu testinde maddenin esrar olduğu belirlendi. Ele geçirilen uyuşturucunun brüt ağırlığının 45 kilo 760 gram ve tahmini değerinin 374 bin euro olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma, Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde bir gümrük müfettişi tarafından başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
