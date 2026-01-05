Avrupa'dan kaçak getirilen 128 el sanatı eseri ele geçirildi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, Avrupa'dan kaçak yollarla getirildiği belirlenen 128 adet el sanatı eseri ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara geçit vermiyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen şüpheli bir araçta yapılan aramada, Avrupa'dan kaçak yollarla getirildiği belirlenen 128 adet el sanatı eseri ele geçirildi. Tasarımları, renkleri ve detaylarıyla dikkat çeken eserlerin, koleksiyoncuların ilgisini çekebilecek nitelikte olduğu belirtildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen eserlere el konuldu. - EDİRNE