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Edirne İpsala'da Önalan Tarım İpsala işletmesine ait biçerdöver çalışırken yandı

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Edirne İpsala'da Önalan Tarım İpsala işletmesine ait biçerdöver çalışırken yandı
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Edirne İpsala'da Önalan Tarım İpsala işletmesine ait biçerdöver, tarım arazisinde çalışırken henüz belirlenemeyen nedenle yandı. Yangında can kaybı veya yaralanma olmadı, biçerdöver kullanılamaz hale geldi; yetkililer hasat döneminde yangın tedbirlerinin artırılması için uyardı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde tarım arazisinde çalışma yapan biçerdöver, henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı.

Edinilen bilgiye göre, Önalan Tarım İpsala işletmesine ait biçerdöver, çalışma sırasında alev aldı. Yangına müdahale edilirken, biçerdöver kullanılamaz hale geldi.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yetkililer ve üreticiler, hasat döneminde biçerdöverlerin düzenli olarak kontrol edilmesi, yangın söndürme tüplerinin hazır bulundurulması ve muhtemel yangınlara karşı gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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