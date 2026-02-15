Haberler

Tır devrilmekten son anda kurtuldu

Güncelleme:
Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda kontrolden çıkan bir tır, devrilmekten son anda kurtuldu. Sürücü yara almadan kurtulurken, olay sonrası trafik kontrollü olarak sağlandı.

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda kontrolden çıkan tır, şarampolün eşiğinde durarak devrilmekten son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Sınır kapısı istikametine seyreden S.K. idaresindeki CM 2746 BB plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şarampolün kenarında eğik vaziyette asılı kalan tırın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, sağlık ekiplerinin tedavi talebini, yakalanmadığını belirterek reddetti. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlanırken, tırın kurtarılmasının ardından yol tamamen trafiğe açıldı. - EDİRNE

