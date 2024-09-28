Edirne'deki Trafik Kazasında Tutuklu Sürücü Hakim Karşısında

Edirne'nin Havsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 39 yaşındaki Burcu Sirman'ın olayıyla ilgili tutuklu yargılanan sürücücü bir kez daha hakim karşısına çıktı. Duruşmanın 4. celsesi, kazada ölen genç kadının doğum gününün olduğu 27 Eylül tarihinde görüldü.

Kaza, 10 Aralık 2023'te Havsa ilçesi ışıklı kavşakta meydana geldi. İki aracın çarpıştığı kazada 39 yaşındaki Burcu Sirman hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralanmıştı. Kazaya neden olan aracın sürücüsü Cem D. hakkında, Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan dava açıldı.

Davanın 4. celsesi dün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Cem D. ile sanıkların avukatları ve kazada hayatını kaybeden Burcu Sirman'ın ailesi katıldı.

Duruşmanın kazada hayatını kaybeden Burcu Sirman'ın doğum gününe denk gelen 27 Eylül tarihinde görülmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. - EDİRNE