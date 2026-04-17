Edirne'de tarihi köprülerde trafik düzenlemesi başlıyor

Edirne'de yaz döneminde artan trafik yoğunluğu nedeniyle, 17 Nisan 2026'dan itibaren Karaağaç istikametine ulaşım tek yön olarak uygulanacak. Ayrıca, Lozan Caddesi ile Meriç Köprüsü arasında park yasağı getirildi.

Edirne'deki tarihi köprülerde, yaz döneminde artan trafik yoğunluğu sebebiyle, 17 Nisan 2026 Cuma günü itibarıyla Karaağaç istikametine ulaşım 1 Ekim'e kadar tek yön olarak uygulanacak.

Meriç ve Tunca köprülerinden Karaağaç Mahallesine giden Lozan Caddesinde Karaağaç yönüne tek yön uygulaması başlatılıyor. Karaağaç'tan şehir merkezine dönüşler ise Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ve Bosnaköy mevkiindeki Süvari Köprüsü üzerinden sağlanacak.

Park yasağı da uygulanacak

Trafik akışının rahatlatılması amacıyla Lozan Caddesi ile Meriç Köprüsü arasında Meriç Köprüsü istikametine park yasağı getirildi.

Yetkililer, sürücülerin yeni düzenlemeye uymaları konusunda uyarıda bulundu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
