Edirne'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı, 1 Sürücü Kaçtı

Edirne'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazada alkollü bir sürücü tespit edilirken, diğer sürücü olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Edirne'de dört aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kazada bir sürücü alkollü çıkarken, bir sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 59 ADV 246 plakalı otomobil, M.C. idaresindeki 39 NA 652 plakalı otomobil, B.H. yönetimindeki 22 AAH 999 plakalı otomobil ve kazadan sonra sürücüsü aracını terk ederek kaçan 22 AED 246 plakalı otomobil çarpıştı. Zincirleme kazada 1 kişi yaralanırken, yapılan kontrollerde sürücülerden M.A.'nın alkollü olduğu belirlendi. Kaçan sürücünün yakalanması için de polis ekipleri çalışma başlattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
