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Edirne'de yol güvenliği uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi

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Edirne'nin Havsa ilçesinde gerçekleştirilen yol güvenliği uygulaması sırasında D.Ö. isimli şahsın aracında yapılan aramada 10 gram esrar, bir hassas terazi ve iklimlendirme malzemesi ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde gerçekleştirilen yol güvenliği uygulaması sırasında D.Ö. isimli şahsın aracında yapılan aramada 10 gram esrar, bir hassas terazi ve iklimlendirme malzemesi ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Abalar köyünde gerçekleştirilen yol güvenliği ve kontrol uygulaması faaliyetleri kapsamında, Edirne il Jandarma Komutanlığı (KOM), ekipleri ve uyuşturucu madde arama köpeklerinin katılımıyla yürütülen Kontrolde, D.Ö. isimli şahsın kullandığı araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, (1) adet hassas terazi, (10 gram) esrar ve (1 set) iklimlendirme malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, sürücü olay yerinde gözaltına alındı gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa edirne Havsa 3.Sayfa Güncel Haberler

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