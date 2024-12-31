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Edirne'de Yılbaşı Öncesi Güvenlik Uygulamaları Başlatıldı

Edirne'de Yılbaşı Öncesi Güvenlik Uygulamaları Başlatıldı
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, 2025 yılının huzur ve güven içinde karşılanabilmesi için sokaklarda kapsamlı denetim ve uygulama yaptı. Araçlar durdurularak arama yapıldı, dedektör köpekler ve dronlar kullanıldı.

Edirne'de 2025 yılının huzur ve güven içinde karşılanabilmesi için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm birimler ve dedektör köpeğin katılımıyla kentin birçok noktasında uygulama yapıldı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü yaklaşan yılbaşı öncesi tüm birimleriyle sahaya indi. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un koordinasyonunda Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki uygulama noktasında görev alan ekipler araçları tek tek durdurarak arama yaptı.

Asayiş, Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele, Yunus timleri ve trafik ekiplerinin katıldığı uygulamada, dron ve narkotik dedektör köpeği de kullanıldı.

Bir yanda GBT kontrolü yapılırken, bir yanda narkotik dedektör köpek yardımıyla araçlar kontrol edildi. Ayrıca denetimlerde sürücüler üst aramasından geçirildi ve alkol testi yapıldı.

Denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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