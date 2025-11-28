Haberler

Edirne'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 11 Tutuklama

Edirne'de gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 15 şüpheliden 11'i tutuklandı. Operasyon, kapalı devre yasa dışı bahis siteleri kuran kişilere yönelik yapıldı.

Edirne'de polis ekipleri tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, kapalı devre yasa dışı bahis siteleri kuran ve banka hesaplarında işlem hacmi 899 milyon lirayı bulan şahıslara yönelik Edirne merkezli, Hatay ve Şanlıurfa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli Edirne Adliyesine sevk edildi. 11 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - EDİRNE

Haberler.com
