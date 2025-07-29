Edirne'de Yangın Nöbeti Tutan Köylüler, Sabah Erken Göreve Başlıyor

Edirne'de Yangın Nöbeti Tutan Köylüler, Sabah Erken Göreve Başlıyor
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Edirne'nin Tayakadın köyünde hazırlanan yangın nöbet listesine göre, her gün farklı köylüler traktör ve su tankerleriyle yangın nöbeti tutmak için köy meydanında görev başı yapıyor. Nöbetçiler, yangın çıktığında hızlıca müdahale ediyor.

Edirne'de hazırlanan nöbet listesine göre yangın nöbeti tutan köylüler, sabahın erken saatlerinde traktör ve su tankerleriyle köy meydanında görev başı yapıyor.

Edirne'nin Tayakadın köyünde muhtarlık öncülüğünde oluşturulan yangın nöbet listesi kıraathanelere asıldı. Her gün farklı 5 köylünün sırayla yangın nöbeti tuttuğu köyde, nöbetçi olan vatandaşlar traktörlerine taktıkları pulluk, tırmık ve su tankerleriyle sabahın erken saatlerinde köy meydanında yerini alıyor. Köy caminden yangın anonsunun yapılmasıyla hızlıca yangın yerine giden nöbetçiler, alevlere müdahale ediyor.

Tayakadın Köyü Muhtarı Fikri Turan, oluşturulan listenin köy kıraathanelerine asıldığını ve nöbetçilerin hangi gün nöbet tutacağını bildiğini söyledi. Nöbetçilerin sabahın erken saatlerinde köy meydanında nöbet tutmaya başladığını anlatan Turan, yangının başlamasıyla nöbetçilerin hızlıca olay yerine gidip ilk müdahaleyi yaptıklarını söyledi.

Köyde nöbet tutan Erdi Savaş ise su tankeri ve traktörlerle köy meydanında nöbette olduklarını belirtti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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