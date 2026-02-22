Haberler

Polisi göre göre tehlikeli köprüden geçtiler: Suya düşme tehlikesi atlattılar

Edirne'de yoğun yağışların ardından suyla kaplanan Yalnız Göz Köprüsü'nde, polis uyarılarına rağmen iki kişi tehlikeli bir şekilde köprünün kenarından yürüyerek karşıya geçmeye çalıştı. O anlar endişe yarattı, ancak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Edirne'de etkili olan yağışların ardından Yeniimaret Mahallesi ile şehir merkezini birbirine bağlayan Yalnız Göz Köprüsü'nün bir bölümü sularla kaplandı. Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle köprünün bir kısmı kullanıma kapatılırken, şehir merkezine geçmek isteyen iki vatandaş polis ekiplerinin uyarılarına rağmen köprünün kanat kısmından yürüyerek karşıya geçmeye çalıştı.

Tehlikeli anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından endişeyle izlenirken, şahısların suya düşme riskiyle karşı karşıya kaldığı görüldü. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Yağış sonrası su seviyesinin yükseldiği bölgelerde güvenlik önlemleri sürerken, vatandaşların yapılan uyarılara uyması istendi. - EDİRNE

