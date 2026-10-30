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Edirne'de yakıtı biten araç, at arabasıyla 2 kilometre çekilip istasyona ulaştırıldı

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Edirne'de yakıtı biten araç, at arabasıyla 2 kilometre çekilip istasyona ulaştırıldı
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Edirne Güney Çevre Yolu'nda yakıtı biten bir araç, at arabasının yardımıyla akaryakıt istasyonuna ulaştırıldı. Aracını at arabasına bağlayan sürücü, yaklaşık 2 kilometre çekerek Bostanpazarı mevkisindeki istasyona getirdi.

Edirne Güney Çevre Yolu'ndan şehir merkezi istikametine seyir halindeyken yakıtı biten bir araç, yoldan geçen at arabasının yardımıyla akaryakıt istasyonuna ulaştırıldı.

Aracını at arabasının arkasına bağlayan sürücü, yaklaşık 2 kilometre boyunca çekerek Bostanpazarı mevkisinde bulunan akaryakıt istasyonuna getirdi. Aracın istasyona ulaşmasının ardından at arabası sürücüsü yoluna devam etti.

Yaşanan ilginç anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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