Haberler

Keşan'da polisin arama yaptığı araçta uyuşturucu ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Keşan'da polisin arama yaptığı araçta uyuşturucu ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Keşan'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 19 gram uyuşturucu madde ve ruhsatsız av tüfeği bulundu. Araçta bulunan iki kişi gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptıkları araçta uyuşturucu madde ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde şüphelendikleri bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 19 gram uyuşturucu madde ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Araçta bulunan Ö.E. ve M.B., gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En düşük emekli maaşında rakam netleşti

En düşük emekli maaşında rakam netleşti
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor

Alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor
Durağa bırakılan bebek evlilik dışı ilişkidenmiş! Yakınları gözaltında

Durağa bırakılan bebek evlilik dışı ilişkidenmiş! Yakınları gözaltında
En düşük emekli maaşında rakam netleşti

En düşük emekli maaşında rakam netleşti
Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Doğukan Güngör ve fenomen Burak Altındağ gözaltına alındı

Soruşturma derinleşiyor! 2 ünlü isim gözaltına alındı
Maduro sonrası koltuğu devralmıştı! Trump'ın tehdit ettiği Rodriguez'den sürpriz hamle

Trump'ın tehdit ettiği geçici devlet başkanından sürpriz hamle