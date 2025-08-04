Edirne'de Uyuşturucu Kaçakçılarına Büyük Darbe: 180 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu kaçakçılarına darbe vuruldu.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük sahasında uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Tırlarla Türkiye'ye uyuşturucu sokmaya çalışan kaçakçılara yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Narkotik Dedektör köpekleri 'Uzay' ve 'Bodri'nin destekleriyle üç ayrı tırda yapılan aramada, 180 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Esrar ve kokainden oluşan uyuşturucu maddelere el konulurken, operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemleri sürüyor. - EDİRNE