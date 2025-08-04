Edirne'de Uyuşturucu Kaçakçılarına Büyük Darbe: 180 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne'de Uyuşturucu Kaçakçılarına Büyük Darbe: 180 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük sahasında düzenledikleri operasyonlarda 180 kilogram uyuşturucu madde ele geçirirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu kaçakçılarına darbe vuruldu.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük sahasında uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Tırlarla Türkiye'ye uyuşturucu sokmaya çalışan kaçakçılara yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Narkotik Dedektör köpekleri 'Uzay' ve 'Bodri'nin destekleriyle üç ayrı tırda yapılan aramada, 180 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Esrar ve kokainden oluşan uyuşturucu maddelere el konulurken, operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemleri sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü

Şoför valizin hareket ettiğini gördü, içini açınca şaşkına döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dehşete Düşüren Olay: Parasailing yapan turist kadın havada cinsel tacize uğradı

Dehşete Düşüren Olay: Parasailing yapan turist kadın havada cinsel tacize uğradı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.