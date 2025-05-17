Edirne'de Treyler Silobas Tarlaya Devrildi: 1 Yaralı

Edirne'de Treyler Silobas Tarlaya Devrildi: 1 Yaralı
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Edirne'de direksiyon kontrolünü kaybeden treyler silobas tır, tarlaya devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de treyler silobas tarlaya devrildi: 1 yaralı

EDİRNE - Edirne'de seyir halindeki treyler silobas tır sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Edirne Lalapaşa yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.E. idaresindeki 22 ACH 045 plakalı treyler silobas tır aracı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Sürücü A.E., meydana gelen kazada yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücü A.E. hastaneye kaldırıldı.

Tarlaya devrilen çimento dolu silobas treyler tır, olay yerine çağrılan vinçlerin yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - 3.Sayfa
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