Keşan'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Orhaniye köyü yakınlarında virajı alamayan otomobil sulama kanalına düştü. 34 yaşındaki sürücü Hüseyin Karabaş kazada yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Orhaniye köyünde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akhoca köyü istikametinden, tali yolu kullanarak Orhaniye köyüne giden Hüseyin Karabaş (34) yönetimindeki otomobil, Orhaniye köyü yakınlarında virajı alamayarak yol kenarında bulunan sulama kanalına uçtu. Yoldan geçenlerin ters dönen otomobili fark etmesi üzerine sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi.

Kaza yerine, AFAD İl Müdürlüğü, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sulama kanalından çıkardığı Hüseyin Karabaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Hüseyin Karabaş'ın cenazesi, Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil, iş makinesi yardımı ile sulama kanalından çıkarıldı. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
