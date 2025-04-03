Edirne'de Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki sürücü yaralandı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde H.Ü'nün kullandığı 22 PF 160 plakalı otomobil ile E.K'nın kullandığı 22 EK 939 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücüler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE