Edirne'de Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı
Edirne'nin Havsa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki sürücü yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki sürücü yaralandı.
Edirne'nin Havsa ilçesinde H.Ü'nün kullandığı 22 PF 160 plakalı otomobil ile E.K'nın kullandığı 22 EK 939 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücüler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa