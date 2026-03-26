Keşan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde, R.K. yönetimindeki 34 NOJ 37 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Sancar Sokak ve İlke Sokak kavşağına geldiği sırada M.E. yönetimindeki 22 HN 928 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 22 HN 928 plakalı otomobilin sürücüsü M.E. ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı