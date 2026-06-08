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Edirne'de tırın altında kalan yaya hayatını kaybetti

Edirne'de tırın altında kalan yaya hayatını kaybetti
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Edirne'nin Havsa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nazmi Çavuş'a tır çarptı. Feci kazada yaya hayatını kaybederken, tır sürücüsü gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Feci kaza kameralara anbean yansıdı.

Kaza, 23 Kasım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazmi Çavuş'a, M.Ç. yönetimindeki 10 ARK 029 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altında kalan Çavuş ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine sürücü aracını durdururken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nazmi Çavuş'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, kaza kameralara anbean yansıdı. Kazanın ardından tır sürücüsü M.Ç. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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