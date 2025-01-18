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Edirne'de Tır Kazası: Köprüden Düştü, İki Yaralı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Sırbistan uyruklu sürücünün kullandığı tır, bariyerlere çarparak köprüden düştü. Kazada tır sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, yol yaklaşık 3 saat kapalı kaldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bariyerlere çarpan tır köprüden düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sırbistan uyruklu sürücünün kullandığı CA 189 VJ plakalı tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol üzerinde bulunan bariyerlerini yıkarak köprüden düştü. Kazada tır sürücüsü ve yanında bulunan 1 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi sonucu olay yerine sağlık ekipleri ve emniyet güçleri sevk edildi. Tır sürücüsü ve yanında bulunan 1 kişi, bulundukları yerden çıkartılarak ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gönderilen çekici vinç ile yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası tır köprü üzerine çıkartıldı. Yaralıların sağlık durumların iyi olduğu belirtilirken, yaklaşık 3 saat kapalı kalan Uzunköprü- Keşan yolu, yapılan çalışmanın ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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